После поражения первого автомобиля второй попытался уйти в безопасное место, но операторы БПЛА отследили его маршрут и подбили

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов крымских десантников уничтожили украинскую бронетехнику с личным составом в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных БПЛА крымских десантников уничтожили бронемашины ВСУ с личным составом в Сумской области. <…> На рассвете расчет разведывательного беспилотника обнаружил военнослужащих ВСУ у бронемашины на дороге. Обнаружив цель, оператор российского FPV-дрона точным попаданием поразил вражеский автомобиль с личным составом, который впоследствии загорелся", - отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что за первой бронемашиной противника следовала вторая, которая попыталась скрыться, однако российские войска сумели помешать этому и уничтожили ее. "Второй бронеавтомобиль, увеличив скорость, попытался уйти в безопасное место, спрятать и замаскировать технику, но оператор разведывательного БПЛА отследил путь его следования и место, где была спрятана и замаскирована вражеская бронемашина. Ее местоположение немедленно было передано расчету ударного БПЛА крымских десантников, которые метким попаданием ее уничтожили", - рассказали в Минобороны.