Также российские военнослужащие продемонстрировали организацию подготовки операторов разведывательных и ударных БПЛА в рамках учений "Хамкорлик-2025"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Узбекские военнослужащие увидели операцию по захвату опорного пункта противника с применением мотоциклов в исполнении российских солдат в рамках российско-узбекских учений "Хамкорлик-2025" в Республике Узбекистан. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа на практике продемонстрировали военнослужащим Узбекистана современные методы и способы ведения боевых действий. Представители воинского контингента Узбекистана в ходе совместного российско-узбекского тактического учения "Хамкорлик-2025" смогли увидеть штурм и захват вражеского опорного пункта с применением кроссовых мотоциклов, эвакуацию условно раненных на багги и армейскую тактическую стрельбу из штатного оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские военнослужащие продемонстрировали организацию подготовки операторов разведывательных и ударных БПЛА различного типа. Также бойцы ВС РФ показали способы противодействия беспилотникам противника с применением средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового вооружения.