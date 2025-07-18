МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки "Восток" уничтожили замаскированный танк ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Филия Днепропетровской области расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили танк противника, замаскированный в лесополосе. Точные попадания в танк вызвали детонацию боекомплекта, в результате чего боевая машина полностью сгорела", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, операторы группировки ежедневно ведут активную боевую работу, выявляя и уничтожая боевую технику, пункты управления, склады боеприпасов ВСУ