Также армия России улучшила тактическое положение у Каменки, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Бойцы РФ улучшили тактическое положение у Каменки, а также заняли новые рубежи и позиции у Красного Первого и Петро-Ивановки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий наши войска улучшили тактическое положение в районе Каменки. Также есть небольшое продвижение севернее населенного пункта Красное Первое. Здесь передовые отряды ВС РФ заняли новые рубежи и позиции в лесистой местности. Новые позиции заняты и в районе Петро-Ивановки, где идут накаты на украинских боевиков с района Фиголевки", - сказал он.