ВКС РФ уничтожили авиаударами позиции с живой силой и техникой ВСУ

Минобороны России опубликовало соответствующие кадры

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Военно-космические силы РФ поразили серией высокоточных авиаударов замаскированные позиции с личным составом и техникой ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения позиций, уничтожения личного состава и техники ВСУ. Средствами авиационного поражения ВКС России была нанесена серия высокоточных ударов по выявленным замаскированным позициям подразделений ВСУ, скоплениям личного состава и техники украинских националистов на южнодонецком направлении", - следует из сообщения.