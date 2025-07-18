18 июля, 08:17
Военная операция на Украине

ВКС РФ уничтожили авиаударами позиции с живой силой и техникой ВСУ

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Минобороны России опубликовало соответствующие кадры

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Военно-космические силы РФ поразили серией высокоточных авиаударов замаскированные позиции с личным составом и техникой ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России.

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"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения позиций, уничтожения личного состава и техники ВСУ. Средствами авиационного поражения ВКС России была нанесена серия высокоточных ударов по выявленным замаскированным позициям подразделений ВСУ, скоплениям личного состава и техники украинских националистов на южнодонецком направлении", - следует из сообщения.  

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