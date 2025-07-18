По данным силовиков, их выследили с помощью беспилотника-разведчика

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Две группы солдат ВСУ уничтожили при попытке бегства из окрестностей села Январское в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Операторы БПЛА отработали по двум ББМ, на которых две группы солдат противника пытались сбежать из Январского", - сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, ВС РФ выследили ВСУ при помощи беспилотника-разведчика, после чего по машинам были нанесены удары при помощи FPV-дронов. В числе уничтоженных, как уточнили в силовых структурах, были солдаты недавно переброшенных тыловых подразделений.

Кадры ударов также имеются в распоряжении ТАСС.

Ранее в российских силовых структурах сообщили агентству, что украинское командование перебросило тыловое подразделение ВСУ на границу ДНР и Днепропетровской области для удержания обороны.