Есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью 71 боеприпаса и 67 беспилотников нанесли удары по 7 районам Белгородской области за прошедшие сутки. Два мирных жителя получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селам Бессоновка, Варваровка, Нечаевка, Отрадное, Солохи и Чайки совершены атаки 9 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Чайки в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен водитель. <...> В селе Отрадное повреждены 2 корпуса сельхозпредприятия, в селах Нечаевка и Солохи - по одному частному дому, в селе Бессоновка - здание предприятия", - написал он.

По информации главы региона 17 июля в больницу обратился еще один пострадавший в результате атаки беспилотника в Белгороде 16 июля. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, после оказания необходимой помощи продолжает лечение в амбулаторных условиях. Шебекинский округ атакован с применением боеприпаса и 21 беспилотника, на территории 2 предприятий повреждены административное здание, производственный цех, хозяйственные постройки, 2 транспортных средства, также в округе повреждены 4 единицы техники предприятия, здание сельхозпредприятия, объект связи, огнем уничтожен частный дом.

Грайворонский округ атакован с помощью 22 боеприпасов и 5 беспилотников, повреждены линия электропередачи и заборы 2 домовладений. По Краснояружскому району выпущено 48 боеприпасов и 15 беспилотников, в селе Графовка произошло возгорание частного дома.

По территории Валуйского округа выпущено 10 беспилотников, повреждены складское помещение, 2 автомобиля, 3 частных дома и забор. По Волоконовскому району выпущено шесть беспилотников, повреждены линии газо- и электроснабжения.

"В Борисовском районе поселок Борисовка атакован беспилотником - поврежден социальный объект", - добавил Гладков.