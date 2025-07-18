В ДНР обнаружили крупный тайник ВСУ с иностранным вооружением

Оружие и боеприпасы поступили в распоряжение подразделений Минобороны России, сообщили в региональном управлении ФСБ

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Спецслужбы ДНР обнаружили в Селидове крупный тайник ВСУ с иностранным вооружением. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

"В результате совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа в частном домовладении в Селидове обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением" - сообщили в ведомстве.

Для изъятия спецслужбам пришлось обезвредить растяжки. Внутри схрона находилось 5 болгарских гранатометов, 3 винтовки производства США, Германии и Чехии, 2 американских пулемета, 25 гранатометных выстрелов, 3 иностранные ручные гранаты, а также более 2 тыс. патронов.

Оружие и боеприпасы переданы в подразделения Минобороны России.