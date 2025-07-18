ТАСС: неонацистский батальон "Сонечко" переводят в бригады БПЛА

Высока вероятность, что таким образом ГУР избавляется от небоеспособных подразделений, сообщили в силовых структурах РФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подразделения ГУР МО Украины, в том числе неонацистский батальон "Сонечко", после серьезных потерь начали реорганизовывать в бригады БПЛА. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

"Понесшие серьезные потери подразделения ГУР Украины начали переводить в бригады БПЛА. В частности, речь идет о неонацистах из батальона "Сонечко", действовавших ранее под легендой пресловутого РДК (организация "Русский добровольческий корпус", признана террористической и запрещена в РФ - прим. ТАСС) и грузинских наемниках из "Кавказского легиона", - сказал собеседник агентства.

Он считает, что высока вероятность, что таким образом ГУР избавляется от небоеспособных подразделений, "а командование украинских беспилотных систем рапортует о доукомплектовании личным составом".