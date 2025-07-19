Есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытались атаковать территорию Белгородской области с помощью более 70 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Графовка, Козьмодемьяновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка нанесены удары 38-ю беспилотниками, из которых 25 сбиты и подавлены. В результате атак беспилотников в городе Шебекино повреждены грузовой автомобиль и частное домовладение, в селе Козьмодемьяновка - легковой автомобиль и частный дом, в селе Новая Таволжанка - три легковых автомобиля, сельхозтехника и два частных дома, в селах Муром и Графовка повреждены по одному легковому автомобилю. Сегодня рано утром в селе Муром вследствие атаки дрона сгорел объект торговли", - написал он.

Белгородский район атакован пятью БПЛА, один из которых сбит. В результате атак повреждено здание сельхозпредприятия, четыре автомобиля, три гаража и четыре частных дома. Ракитянский район подвергся атакам пяти беспилотников, три из которых подавлены. Повреждены два легковых автомобиля.

По Валуйскому муниципальному совершены атаки четырех беспилотников - поврежден частный дом. Грайворонский муниципальный округ подвергся 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 БПЛА. От ударов дронов повреждены частный дом и легковой автомобиль.

Также по Краснояружскому району выпущено 46 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки 12 БПЛА. В селе Репяховка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены два мирных жителя, после оказания помощи в Краснояружской ЦРБ один мужчина отпущен на амбулаторное лечение, еще один мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, транспортное средство повреждено.