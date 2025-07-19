Все объекты поражены, сообщает Минобороны

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.