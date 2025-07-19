Российские войска поразили ТЦК и авиаремонтное предприятие

Поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение территориальному центру комплектования, военному аэродрому и авиаремонтному предприятию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах", - сообщили в военном ведомстве.