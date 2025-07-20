Командир "Ахмата" опроверг принадлежность военнослужащего к спецназу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащий, принявший участие в драке у бассейна в Луганске, не имеет никакого отношения к спецназу "Ахмат". Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Но тот персонаж, я про него высказался. Кто он для меня? Это позор чеченской нации. Но он уже все, он находится там, где он должен находиться. Он никогда не имел отношения к спецназу "Ахмат". Никогда. <…> И воспитание, видать, получил такое, что он был оторван от корней и воспитания нормального не получил. Вот почему так и получилось", - прокомментировал Алаудинов.

Ранее в сети были опубликованы кадры драки с участием бойца ММА Максима Дивнича и военнослужащего РФ чеченского происхождения. По словам Алаудинова, Дивнич ввел в заблуждение своих читателей, назвав военнослужащего бойцом "Ахмата", из-за чего в сети начали "поливать грязью" как подразделение, так и чеченцев.