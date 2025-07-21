Противник достаточно серьезно упирается, подчеркнул глава ДНР

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. ВСУ оказывают серьезное сопротивление у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, опасаясь серьезных проблем с логистикой в этом районе, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы видим также, что на константиновском направлении - Клебан-Быкское водохранилище и, скажем так, в его окрестностях - противник достаточно серьезно упирается, потому что после перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остается только возможность поставки всего необходимого только через Клещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений", - сказал Пушилин.