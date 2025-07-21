21 июля, 17:24
Военная операция на Украине

FPV-дроны "Рубикона" уничтожили БМП-3 ВСУ в районе Балагана ДНР

© Минобороны России/ ТАСС
Расчет первым попаданием обездвижил машину, а после полностью вывел ее из строя

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов на оптоволокне Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-3 в районе донецкого села Балаган. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.

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"В районе населенного пункта Балаган в ДНР личным составом разведывательного подразделения мотострелковой бригады ВС РФ была обнаружена движущаяся по дороге боевая машина пехоты украинских националистов. Получив координаты цели, расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" первым попаданием обездвижил БМП-3 ВСУ. Серией последующих ударов FPV-дронов на оптоволокне боевая машина противника была подожжена и полностью выведена из строя", - информировали в ведомстве. 

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