21 июля, 22:33
Военная операция на Украине

В Калужской области сбили четыре БПЛА

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Пострадавших нет, сообщил глава региона Владислав Шапша

КАЛУГА, 21 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над территорией Калужской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

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"Сегодня днем силами ПВО уничтожены четыре БПЛА на территории Куйбышевского, Хвастовичского, Тарусского и Кировского районов. <...> По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша.

По информации губернатора, на местах происшествий работают оперативные группы. Ранее глава региона сообщил, что 21 июля над территорией области было уничтожено 15 беспилотников. 

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