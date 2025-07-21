В Калужской области сбили четыре БПЛА

Пострадавших нет, сообщил глава региона Владислав Шапша

КАЛУГА, 21 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над территорией Калужской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"Сегодня днем силами ПВО уничтожены четыре БПЛА на территории Куйбышевского, Хвастовичского, Тарусского и Кировского районов. <...> По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша.

По информации губернатора, на местах происшествий работают оперативные группы. Ранее глава региона сообщил, что 21 июля над территорией области было уничтожено 15 беспилотников.