Разведчики с воздуха выявили замаскированную артиллерийскую позицию ВСУ в лесополосе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" Восточной группировки ВС РФ на южнодонецком направлении уничтожил гаубицу M198 американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожил 155-мм буксируемую американскую гаубицу M198 на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разведчики с воздуха выявили замаскированную артиллерийскую позицию ВСУ в лесополосе. Момент выстрела позволил засечь местоположение цели и определить точные ее координаты.

Проведя доразведку, по позиции украинских боевиков был нанесен удар. В результате поражения артиллерийская система выведена из строя, а расчет уничтожен.