Цели выявили расчеты разведывательных БПЛА группировки войск "Юг"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Танкисты 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск на Т-80БВМ уничтожили пехоту и склад боеприпасов ВСУ на константиновском направлении.

"На Константиновском направлении специальной военной операции за минувшие сутки экипаж танка Т-80БВМ 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск огнем с закрытой огневой позиции уничтожил склад боеприпасов и не менее пяти боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цели были выявлены расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Расчеты БПЛА также корректировали огонь танкистов и фиксировали поражение целей.