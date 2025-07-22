Средства воздушной разведки в режиме реального времени осуществляли объективный контроль точного попадания и уничтожения бронетранспортера американского производства

МОСКВА,22 июля. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" Западной группировки войск уничтожил бронетранспортер М113 ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области выявили бронетранспортер М113 ВСУ. После определения и подтверждения точных координат места нахождения боевой техники боевиков ВСУ было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженная цель была успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что средства воздушной разведки в режиме реального времени осуществляли объективный контроль точного попадания и уничтожения бронетранспортера М113 производства США.