Это показал анализ публикаций украинских волонтеров, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Спецподразделение БПЛА 103-й отдельной бригады теробороны - рота Стерненко, финансируемая экс-главой одесской ячейки организации "Правый сектор" (признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ) Сергеем Стерненко, переброшена в Сумскую область. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что на данном участке фронта действуют подразделения 116-й отдельной бригады теробороны, а также спецподразделение БПЛА 103-й отдельной бригады теробороны - рота Стерненко, финансируемая бывшим главарем одесского "Правого сектора", - сказал собеседник агентства.