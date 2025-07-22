Анатолий Стягайло проходил службу в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и сдался российским военным группировки войск "Север"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Наемники прибывают на Украину из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии. Об этом рассказал украинский военнопленный Анатолий Стягайло на видео Минобороны РФ.

"Иностранных наемников видел в Черкасской области, в учебке. Иностранцы были - японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец. Несколько человек проходили с нами подготовку. После учебки отправили нас в Сумскую область, в село Лекарское", - сказал он.

Стягайло проходил службу в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и сдался российским военным группировки войск "Север" после того, как его атаковал украинский FPV-дрон.