Огневая позиция была вскрыта в лесном массиве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили украинскую гаубицу в Сумской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО в Сумской области военнослужащими группировки войск "Север" была вскрыта замаскированная огневая позиция гаубицы одного из подразделений ВСУ в лесном массиве. <…> Обнаруженная цель была оперативно уничтожена оператором FPV-дрона 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", - рассказали в оборонном ведомстве.