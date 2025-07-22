Это позволит защитить работника от расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с невыходом его на работу по истечении трех месяцев, указывается в пояснительной записке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который продлевает на период временной нетрудоспособности работника возможный срок его возвращения на работу после окончания военной службы.

В настоящее время расторжение трудового договора с работником осуществляется по инициативе работодателя, если он не вышел на работу в течение трех месяцев после окончания военной службы по мобилизации, службы в войсках Росгвардии по мобилизации или военной службы по контракту в период военного положения или в военное время, после окончания действия заключенного им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС или войска национальной гвардии.

"В этой связи в целях защиты трудовых прав указанных категорий работников предлагается осуществлять продление указанного срока на период временной нетрудоспособности работника, что позволит защитить работника от расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с невыходом его на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы", - говорится в пояснительной записке.