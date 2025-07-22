В силовых структурах РФ отметили, что созданные некогда для действий в тылу элитные подразделения украинской армии уже спешно доукомплектовываются за счет прикомандированных с механизированных бригад

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Десантно-штурмовые подразделения ВСУ, которые понесли серьезные потери в боях в курском приграничье во время вторжения украинских войск, уничтожены бойцами ВС РФ при боях в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

"Неизменным остается хоть и формальное, но присутствие десантно-штурмовых подразделений украинской армии, которые понесли серьезные потери еще в Курской области, а окончательно были уничтожены бойцами "Севера" в Сумской", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что созданные некогда для действий в тылу, комплектуемые еще в 2023 году наиболее боеспособными украинцами, элитные подразделения украинской армии уже спешно доукомплектовываются за счет прикомандированных с механизированных бригад. Их продолжительность жизни на линии фронта не превышает и двух-трех дней, добавил собеседник агентства.