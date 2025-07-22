Там также рассказали о подвиге рядового Сергея Шенцева, который сумел обеспечить непрерывное ведение огня из артиллерии и помог уничтожить технику и живую силу противника

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сержант Никита Филатов, выполняя боевую задачу по подвозу и заряжанию боевых машин реактивной артиллерии, сумел под артиллерийским обстрелом противника устранить поломку транспортно-заряжающей машины для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе очередного пополнения боевого комплекта РСЗО "Ураган" транспортно-заряжающая машина подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника и была выведена из строя. Гвардии сержант Филатов, оценив обстановку, невзирая на возможность повторного обстрела, приступил к устранению неполадок для восстановления работоспособности машины. Действуя быстро и грамотно, выявил и устранил неисправность в электроцепи установки транспортно-заряжающей машины", - отметили в оборонном ведомстве.

Там также рассказали о рядовом Сергее Шенцеве, который в ходе выполнения задач по огневой поддержке российских подразделений сумел обеспечить непрерывное ведение огня из артиллерии и помог уничтожить технику и живую силу противника.

"В ходе боя гвардии рядовой Шенцев обеспечивал непрерывное ведение огня. Благодаря профессионализму и практическим навыкам Шенцева, который мгновенно формировал нужный заряд и устанавливал взрыватель, огонь по позициям противника велся с максимальной скорострельностью", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что мужественные и смелые действия военнослужащего позволили уничтожить три единицы бронетехники, а также до 10 военных ВСУ.