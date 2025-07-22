Над регионами РФ уничтожили 51 украинский БПЛА

Как сообщили в Минобороны России, над территорией Брянской области уничтожили 28 беспилотников

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 21:00 до 23:40 мск вторника уничтожили над регионами РФ 51 украинский БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"22 июля текущего года в период с 21:00 мск до 23:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 БПЛА - над территорией Брянской области, 10 БПЛА - над территорией Курской области, 6 БПЛА - над территорией Ростовская области, 4 БПЛА - над территорией Орловской области, 1 БПЛА - над территорией Калужской области, 1 БПЛА - над территорией Тульской области и 1 БПЛА - над территорией Липецкой области", - сказали в Минобороны.