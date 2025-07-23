Боевую задачу выполнили солдаты группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расчет комплекса "Стрела-10" группировки "Восток" сбил дрон "Юпитер" противника на южнодонецком направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" группировки войск "Восток" уничтожил вражеский дрон "Юпитер" на южнодонецком направлении. Боевики при помощи беспилотника выполняли доставку четырех FPV-дронов в тыловой район. Получив сигнал от воздушных наблюдателей, расчет оперативно занял позицию и точным пуском ракеты поразил цель", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, за последнюю неделю из "Стрелы-10" было уничтожено более 20 воздушных целей, включая три самолетных БПЛА, 17 ударных дронов и один тяжелый гексакоптер "Баба-Яга".