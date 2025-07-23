Одну из групп противника уничтожила армия России

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность работы диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Одну ДРГ противника, пытающуюся проникнуть в тыл ЛНР, армия РФ уничтожила на реке Жеребец, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"С начала текущей недели в районах населенных пунктов Надия и Сергеевка в ЛНР зафиксировано более 20 разведывательных дронов противника. Также наши средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец", - сказал он.