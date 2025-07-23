Родные солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады возмущаются, что выжившим запрещено рассказывать о судьбах сослуживцев, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Командование выдало штурмовикам 158-й отдельной механизированный бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины припасы максимум на двое суток, тем самым отправив их "в один конец" на сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Вдовы солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады возмущаются, что выжившим запрещено рассказывать о судьбах сослуживцев. Матери штурмовиков 158-й ОМБр считают, что их сыновей изначально отправляли "в один конец", выдав припасы максимум на двое суток и списав со счетов сразу после отправки на позиции", - сказал собеседник агентства.