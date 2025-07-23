Военный эксперт отметил, что в кременском лесу ВСУ установили "огромное количество" неизвлекаемых противопехотных мин и самодельных взрывных устройств с кустарными взрывателями

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ выбили солдат ВСУ из опорного пункта у Кременной в ЛНР и, зачистив местность, взяли под контроль около 1 га кременского леса. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе освободительных действий нашим военнослужащим удалось выбить противника с опорного пункта, расположенного в кременском лесу западнее Шипиловки в ЛНР. После зачистки местности под наш контроль перешло около 1 га леса", - сказал он.

Эксперт отметил, что в кременском лесу ВСУ обустроили "большое количество так называемых лисьих нор", в которых противник продолжает укрываться, а также установили "огромное количество" неизвлекаемых противопехотных мин и самодельных взрывных устройств с кустарными взрывателями.