На волчанском направлении складывается сложная ситуация с пропавшими без вести в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ исчезают в боях на волчанском направлении целыми штурмовыми группами. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На волчанском направлении также складывается сложная ситуация с пропавшими без вести в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, где исчезают целые штурмовые группы [ВСУ]. Вдова одного из военнослужащих сообщает в соцсетях, что после убытия на задачу никто из боевой группы не возвращается", - отметил собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что массовые потери ВСУ являются главным фактором развития протестных настроений среди родных военнослужащих. К примеру, родственники украинских десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на фоне потерь в Сумской области призывают объединиться против произвола командования ВСУ. Ранее родственники военнослужащих 80-й бригады ВСУ перестали получать компенсации от государства.

Кроме того, как сообщалось, родственники пропавших на сумском направлении украинских солдат 241-й отдельной бригады теробороны не получают компенсации и пытаются привлечь к себе внимание командования рекламой.