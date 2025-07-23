ТАСС: обменянных солдат ВСУ пытаются определить в штрафбаты

В лучшем случае люди сидят без выплат и возможности трудоустройства, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уголовные дела за дезертирство возбуждают почти на всех обменянных из плена солдат ВСУ с целью возвращения их в штрафбаты. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На Украине сообщают, что почти на всех обменянных из плена солдат ВСУ возбуждают уголовные дела за дезертирство. В лучшем случае люди сидят без выплат и возможности трудоустройства", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "высока вероятность, что таким образом украинские спецслужбы банально пытаются добиться от обменянных возвращения уже в штрафные подразделения ВСУ".