Это позволило обеспечить передвижение военной техники и автомобильного транспорта гражданского населения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Инженеры Западной группировки войск обеспечили транспортную доступность населенных пунктов Луганской Народной Республики, проложив автодороги. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Военные инженеры группировки войск "Запад" в ходе проведения СВО проложили автомобильные дороги в Луганской Народной Республике для обеспечения передвижения военной техники и автомобильного транспорта гражданского населения. <…> Выполняемая работа военнослужащими группировки войск "Запад" позволила повысить транспортную доступность между населенным пунктами", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что военные инженеры 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" проложили грунтовую дорогу с помощью инженерной машины разграждения (ИМР). Выполнению работ предшествовали теоретические и практические занятия механиков-водителей по применению ИМР в зоне СВО. Затем военные приступили к расчистке завалов и выравниванию грунтовой дороги с глубокой колеей.

В ведомстве подчеркнули, что ИМР используются не только в интересах ВС РФ. Нередко в адрес командования инженерных подразделений поступают заявки от местных администраций на очистку и выравнивание дорог на освобожденных территориях, с которыми гражданская техника не справляется. Кроме того, противник беспорядочно минирует местность при отступлении, поэтому военные экипажи ИМР обучены не только вождению, но и саперному делу.