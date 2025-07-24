В пресс-службе отметили, что учение было проведено с экипажами ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров с применением средств имитации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Балтийская и Ленинградская военно-морские базы отработали задачи по отражению нападений безэкипажных катеров условного противника в рамках оперативных учений Военно-морского флота "Июльский шторм". Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"В рамках оперативного учения Военно-морского флота "Июльский шторм" в Балтийской и Ленинградской военно-морских базах прошли учения по обороне пунктов базирования с отражением нападения безэкипажных катеров условного противника. Учение было проведено с экипажами ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров с применением средств имитации. В результате учебного эпизода все цели были условно отражены", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что по замыслу учений в ходе развертывания корабельных сил Балтийского флота были обнаружены безэкипажные катера условного противника, приближающиеся к пункту базирования. Командирам кораблей и катеров была поставлена задача по отражению атаки морских дронов.

На флоте отметили, что в ходе практической части учений расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей поэтапно отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, выполнив стрельбу из артиллерийских установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по имитированным целям. Расчеты радиотехнических боевых частей выставили помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.