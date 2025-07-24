Перед мероприятием зампреду СБ показали образцы вооружений, а также спецтехники и средств поражения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии России.

Перед заседанием Медведеву представили востребованные образцы вооружений, а также спецтехники и средств поражения.

Зампредседателя Совбеза осмотрел артиллерийские и зенитные прицелы, защиту кабин тягачей, бронеавтомобили и мобильные пулеметные установки.

Медведев регулярно проводит заседания рабочей группы ВПК и осматривает оборонные предприятия. Последнее такое заседание прошло 14 мая, где зампредседателя в том числе обсуждал инвестиционные проекты в сфере ОПК на оборонном заводе в Перми.

Рабочая группа при ВПК была создана 10 января 2023 года по распоряжению Медведева. Структура контролирует производство востребованных вооружений.