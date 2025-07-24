Вера Григорьевна Кузьмина за участие в Великой Отечественной войне была награждена тремя орденами Красной звезды и двумя медалями "За боевые отличия"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Военно-морского флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны подполковника медицинской службы Кузьмину Веру Григорьевну со 103-летием в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в Санкт-Петербурге представители командования Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота от имени главнокомандующего ВМФ Героя России адмирала Александра Моисеева поздравили со 103-летием ветерана Великой Отечественной войны подполковника медицинской службы Кузьмину Веру Григорьевну", - говорится в сообщении.

Вера Григорьевна за участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов была награждена тремя орденами Красной звезды, двумя медалями "За боевые отличия".

Моряки вручили имениннице поздравительный адрес, цветы, подарки и пожелали ей крепкого флотского здоровья, долгих лет жизни, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии. В ведомстве подчеркнули, что для Военно-морского флота поздравление ветеранов - это выражение благодарности и уважения за их мужество, стойкость и большой вклад в Победу.