Бойцы штурмуют укрепленные участки и опорные пункты, прикрывая друг друга и продвигаясь вперед, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Боевая подготовка штурмовиков - контрактников ВС РФ по тактике штурмовых действий прошла на одном из полигонов в ЛНР - в тыловом районе зоны СВО. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"С военнослужащими штурмовых подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", подписавшими контракт о прохождении военной службы, проводят интенсивную боевую подготовку на одном из тыловых полигонов зоны проведения специальной военной операции (СВО) в ЛНР", - говорится в сообщении.

Бойцы под руководством более опытных сослуживцев учатся работе в тактических группах - двойках, тройках. Они штурмуют укрепленные участки и опорные пункты, прикрывая друг друга и методично продвигаясь вперед. "Занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой. В ходе занятий военнослужащие учатся грамотно использовать складки местности при передвижениях на поле боя, а также особенностям штурма высот", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что основной упор в обучении сделан на воспитании у бойцов чувства локтя. "Слаженные действия в парах, тройках и во всем штурмовом отряде - основа выживания во время боя. Кроме того, практически любое реальное боестолкновение предполагает стрельбу из различных неудобных положений. Эти методы отточены разведывательными подразделениями достаточно давно и нашли широкое применение именно в штурмовых отрядах", - добавили в Минобороны.

Фокус также делается на освоение тактической медицины. "Каждый военнослужащий должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь при ранении - остановить кровотечение, наложить бинт, жгут. Отрабатываются этапы эвакуации раненого с поля боя под обстрелом, стрелковым, артиллерийским или смешанным. Бойцов обучают действиям в случае получения контузии", - говорится в сообщении.