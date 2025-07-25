Флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил практический пуск противокорабельной крылатой ракеты "Вулкан"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Корабли и расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) нанесли совместный удар крылатыми ракетами по мишеням в акватории Японского моря, имитирующим корабли противника в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника. По данным объективного контроля, все цели успешно поражены", - информировали в пресс-службе.

По ее данным, что флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил практический пуск противокорабельной крылатой ракеты "Вулкан". В свою очередь ракетная катерная ударная группа в составе ракетных катеров Р-18 и Р-20 атаковала цели крылатыми ракетами "Москит". При этом боевой расчет берегового ракетного комплекса "Бастион", совершивший марш в позиционный район на побережье Приморского края, нанес удар по морской мишенной позиции крылатой ракетой "Оникс".

На флоте отметили, что район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.-