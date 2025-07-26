В рамках оперативных учений отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учетом современного характера вооруженной борьбы на море

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Корабли Северного флота в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" уничтожили подводную лодку условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Корабельная поисково-ударная группа Северного флота в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" отработала в Баренцевом море действия по уничтожению подводной лодки условного противника", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе оперативного развертывания сил флота был выполнен краткосрочный поиск подводных лодок в назначенных районах. К поиску привлекались силы морской авиации - противолодочные самолеты Ил-38 и противолодочные вертолеты Ка-27, две корабельные поисково-ударные группы, в состав которых входили большие и малые противолодочные корабли, а также подводные лодки Северного флота.

По данным пресс-службы, обнаруженная подлодка была условно уничтожена корабельной поисково-ударной группой в составе двух малых противолодочных кораблей, которые комплексно применили противолодочное вооружение - реактивные бомбометные установки РБУ-6000. Практическая стрельба глубинными бомбами выполнялась по имитированной подводной цели.

На флоте отметили, что в рамках оперативных учений ВМФ отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учетом современного характера вооруженной борьбы на море. При отработке эпизодов особое внимание уделяется изучению условий применения оружия при совместных действиях разнородных тактических групп, отработке слаженности боевых расчетов, экипажей кораблей, самолетов и вертолетов морской авиации при решении задач по предназначению.

Об учениях

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводятся оперативные учения ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.