В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева проводятся оперативные учения "Июльский шторм"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Корабельная противолодочная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота в ходе оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" уничтожила субмарину условного противника у побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках оперативного учения "Июльский шторм" корабельная противолодочная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота обнаружила и уничтожила подводную лодку условного противника в акватории Авачинского залива", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в составе группы действовали корвет "Гремящий", малые противолодочные корабли "Усть-Илимск", "МПК-82" и "МПК-107".

Отмечается, что корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота в рамках комплекса мероприятий по поиску подводной лодки противника взаимодействовала с многоцелевой атомной подводной лодкой и морской авиацией - корабельными противолодочными вертолетами Ка-27 и противолодочными самолетами Ил-38. На завершающем этапе учений экипажи кораблей Тихоокеанского флота одновременно выполнили боевую стрельбу по имитированной подводной цели из реактивных бомбометных установок РБУ-6000.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводятся оперативные учения ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.