Благодаря расчетам БПЛА подразделения активно продвигаются в глубину обороны противника на Северском направлении

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Беспилотчики артиллерийской бригады группировки войск "Юг" уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ возле Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет беспилотных летательных аппаратов 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с ювелирной точностью поразил 122-мм орудие Д-30 противника в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что благодаря расчетам БПЛА объединения Южного военного округа, которые днем и ночью ведут разведку целей противника и уничтожают их в опорных пунктах и на боевых позициях, подразделения группировки активно продвигаются в глубину обороны противника на Северском направлении.