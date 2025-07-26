Из них 24 аппарата уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Ростовской области, 6 - над территорией Республики Крым, 4 - над акваторией Азовского моря, 3 - над акваторией Черного моря, 2 - над территорией Орловской области, 2 - над территорией Тульской области и 1 - над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в регионе нет. "Оперативные и экстренные службы работают на местах", - добавил Богомаз.