На Камчатке морпехи возложили цветы к мемориалу в честь Дня ВМФ

Массовые гуляния не запланированы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты на Камчатке торжественно возложили цветы к мемориалу в память о погибших в годы Второй мировой войны в честь Дня военно-морского флота, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье июля. Об этом ТАСС сообщили в штабе Войск и сил на Северо-Востоке России.

"В 2025 году День ВМФ было принято отпраздновать масштабными учениями на всех флотах, без парадов и салютов. Но все же решили провести традиционное возложение цветов к мемориалу павших во Второй мировой войне", - рассказали в соединении.

Массовые гуляния в честь праздника 27 июля в 2025 году не запланированы. В регионе проходит очередной этап межведомственных учений по реагированию в кризисных ситуациях. Акватория Авачинской бухты закрыта для движения маломерных судов.