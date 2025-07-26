Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 215 человек, "Запад" - более 220, "Юг" - до 180, "Центр" - более 455, "Восток" - до 190, "Днепр" - свыше 60, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 320 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 215 военнослужащих, "Запад" - более 220 военнослужащих, "Юг" - до 180, "Центр" - более 455, "Восток" - до 190, "Днепр" - свыше 60 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков. ВСУ потеряли танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Купянск Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево ДНР", - говорится в сообщении. Потери противника составили три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Константиновка и Дроновка ДНР. Противник потерял танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили танк, две боевые бронированные машины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра ДНР и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.