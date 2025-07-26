Все назначенные объекты поразили, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли ночной удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, связанным с производством ракетного вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.