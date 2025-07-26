Старший прапорщик ВС РФ Корнеев установил 100 мин и остановил бронегруппу ВСУ

Действия российского бойца не допустили прорыва линии обороны на важном тактическом направлении, отметили в Минобороны

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Старший прапорщик Александр Корнеев, установив не менее 100 мин, остановил продвижение бронегруппы ВСУ. О его подвиге рассказали в Минобороны России.

Корнеев проводил установку минно-взрывных заграждений, а также выполнял задачи по фортификационному оборудованию передовых позиций российских войск, ликвидируя возможность прорыва противника на важном тактическом направлении.

"В ходе проводимых работ российские военнослужащие неоднократно подвергались артиллерийским обстрелам и ударам БПЛА противника, однако продолжали выполнять боевую задачу. В кратчайшие сроки старший прапорщик Александр Корнеев лично установил не менее 100 мин различного класса. Минные поля, установленные российскими военнослужащими, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских националистов", - сказали в ведомстве.

Действия Корнеева не допустили прорыва линии обороны российских подразделений на важном тактическом направлении, отметили в МО РФ.

Также в ведомстве рассказали о подвиге командира машины - оператора противотанкового подразделения гвардии сержанта Эдуарда Моора. Он в составе экипажа ПТРК выполнял задачу по прикрытию мотострелковых подразделений и попал под огневое воздействие вражеской артиллерии. Он обнаружил два вражеских FPV-дрона, направляющихся в сторону боевой машины, при противоогневом маневре для занятия нового рубежа.

"Гвардии сержант Моор отдал приказание механику-водителю укрыть самоходный ПТРК от наблюдения вражеской разведки в лесополосе, а сам продолжил наблюдение за вражескими дронами-камикадзе. Выбрав удобную позицию для ведения стрельбы, Эдуард открыл прицельный огонь с личного стрелкового оружия по БПЛА противника. Один FPV-дрон был уничтожен сразу, а второй поврежден, потерял управление и застрял в кроне деревьев", - сказали в МО РФ, подчеркнув, что благодаря грамотным действиям гвардии сержанта удалось сохранить жизни военнослужащих и целостность боевой машины.