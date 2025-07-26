Путин: ВМФ России хорошо оснащен и способен решить все поставленные задачи

Президент РФ отметил, что военно-морским силам принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности страны

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский Военно-морской флот оснащен передовыми системами и способен эффективно решать все поставленные перед ним задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.

"Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане. И сегодня, и в перспективе они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач. Оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи", - сказал глава государства.