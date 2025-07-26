Впервые в истории стратегия развития Военно-морского флота рассчитана на длительный период - до 2050 года, что говорит об уверенности России в своих силах, подчеркнул президент

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Стратегия развития ВМФ до 2050 года составлена так, чтобы обновленный флот смог быстро реагировать на изменения глобальной обстановки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.

"В этом году утверждена новая стратегия развития Военно-морского флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период - до 2050 года", - сказал глава государства.

Он указал, что это прямое свидетельство уверенности России в своих силах и возможностях. "Ключевым качеством нашего обновленного флота станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, учитывать все актуальные тенденции и прогнозы, в том числе перспективы развития международного сотрудничества, основанного на принципах подлинного равноправия и взаимного уважения интересов друг друга", - пояснил президент.