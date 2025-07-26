Путин отметил дерзкие подвиги российских военных моряков в СВО

Более 50 тыс. матросов и офицеров отметили медалями и орденами, а 35 из них удостоили звания Героя России, подчеркнул президент

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Матросы и офицеры ВМФ России, участвующие в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота.

"Военные моряки и морские пехотинцы служат сегодня примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Сражаются дерзко, героически - за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа", - сказал он.

Путин обратил внимание на то, что мужество более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России.