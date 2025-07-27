Боестолкновения идут на регулярной основе, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Подразделения российской армии продвинулись в Федоровке Донецкой Народной Республики и закрепились на восточных окраинах населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Федоровки: здесь наши войска продвинулись в данном населенном пункте и уже закрепились на восточных окраинах. Боестолкновения идут на регулярной основе, но украинские боевики здесь сопротивляются. Рельеф местности им позволяет вести оборонительную деятельность", - сказал он, уточнив, что армия РФ пытается обходить Федеровку как с севера, так и с юга.

В среду Марочко сообщал ТАСС: российские подразделения, освободив 22 июля Новоторецкое, начали бои за взятие соседней Федоровки в ДНР.